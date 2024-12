Vita indipendente, Cgil: "Segnali positivi, ma pronti a occupare il consiglio regionale"

"La nostra mobilitazione sta dando i primi risultati. Per la Vita indipendente sono stati confermati i 2 milioni e 850mila euro già stanziati e c’è l’impegno dell'assessore Roberto Santangelo a portare la questione in Consiglio regionale per il reperimento dei tre milioni di euro mancanti. Se ciò non dovesse avvenire, siamo pronti ad occupare l'aula e ad iniziare lo sciopero della fame e della sete". Lo affermano il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e il responsabile regionale Cgil Ufficio politiche per la disabilità, Claudio Ferrante, dopo la manifestazione che si è svolta ieri.

I rappresentanti della Cgil, i disabili e le loro famiglie, supportati dall'associazione Carrozzine Determinate Abruzzo, sfidando il freddo e il maltempo, hanno presidiato l’area antistante gli uffici dell’assessorato regionale alle Politiche sociali, nella sede di via Passolanciano, incatenandosi simbolicamente per chiedere che tutte le 680 domande presentate vengano finanziate, mentre i 2,8 milioni di euro al momento disponibili sono sufficienti per meno della metà delle istanze. "Vita indipendente? Bastava non dare le mance!", si leggeva sullo striscione esposto per l'occasione.

"L'assessore Santangelo, nonostante ci avesse già comunicato di avere impegni istituzionali pregressi, è venuto ad incontrare i manifestanti e ha ricevuto una nostra delegazione - affermano i due rappresentanti della Cgil - Prendiamo atto della sua disponibilità, conferma della sua attenzione al tema, e lo ringraziamo. Si è impegnato a portare la questione in Consiglio regionale, nell'ambito di un'attività di mediazione sul bilancio regionale, affinché si arrivi alla copertura totale della Vita indipendente. Ci auguriamo che alle parole seguano i fatti e che dal Consiglio arrivino risposte concrete, altrimenti siamo pronti ad altre proteste clamorose".

"Accogliamo favorevolmente anche l'impegno dell'assessore a rendere questi fondi strutturali, perché è inaccettabile che ogni fine anno dobbiamo venire qui a rivendicare il diritto alla dignità delle persone disabili. Santangelo, infatti, si è impegnato a programmare una spesa di 25-30 milioni di euro nel quadriennio 2025-2028. E’ indispensabile che i progetti di Vita indipendente vengano finanziati - ribadiscono Ranieri e Ferrante - perché riguardano le persone con disabilità grave, la loro autonomia, la loro libertà".