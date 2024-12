“The Experiment” in scena al Cantiere Teatrale Adriatico

Sabato 28 dicembre, dopo due fortunate anteprime, debutta in prima nazionale al Cantiere Teatrale Adriatico “The Experiment”, uno spettacolo completamente improvvisato sotto la guida del pubblico presente. Con Luca Memmo Di Blasio e Elio Depasquale, è un live show completamente improvvisato nel quale, attraverso i suggerimenti e le indicazioni del pubblico, i due performer cercheranno di completare il loro "Esperimento”, ovvero il riuscire a mettere in scena uno spettacolo attraverso monologhi, canzoni e dialoghi con il pubblico con un solo attore e un solo musicista sul palco.

"Sono contento di chiudere l’anno – confida l’attore Milo Vallone, direttore artistico del Cantiere Teatrale – ospitando questo debutto. Dopo due fortunate e applaudite anteprime di qualche settimana fa, lo spettacolo verrà presentato al pubblico pescarese in un anno dalle ricorrenze importanti. Questo non è solo il ventennale del Cantiere Teatrale Adriatico, ma è anche il decennale dell’inizio del mio rapporto con l’improvvisazione. Esattamente nel dicembre 2014, come Cantiere Teatrale inaugurammo una sezione espressamente dedicata all’improvvisazione dando un forte contributo allo sviluppo di questa disciplina in Abruzzo prima di allora non molto conosciuta. Ho sempre ritenuto che l’improvvisazione, oltre a essere un’alta e spassosa forma di intrattenimento, rappresenti anche un importantissimo strumento formativo, non solo per gli attori".

L’appuntamento è dunque per sabato 28 dicembre alle ore 21 nel Cantiere Teatrale Adriatico. Ingresso € 13 (compreso di tessera associativa). Posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni mandare un messaggio al 348-7127076 o una mail a info@tamtamcom.com.