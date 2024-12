Dal Comune pacchi dono natalizi ai 506 grandi anziani di Manoppello

Un dono per chi rappresenta la memoria storica della comunità. È stata consegnata dal sindaco Giorgio De Luca alla super nonna di Manoppello Antonietta Di Cristoforo, che l’11 gennaio del prossimo anno compirà 101 anni, la strenna natalizia che, ogni Natale, l’amministrazione comunale destina a tutti gli ultraottantenni di Manoppello. Nel pacco i 506 grandi anziani della città troveranno tra i migliori prodotti tradizionali abruzzesi, selezionati con cura, che rappresentano l’autenticità e l’unicità delle cose buone della regione.

“Il Natale, nel suo significato più autentico, è un’occasione per sentirsi più vicini, anche attraverso questo piccolo pensiero fatto col cuore - hanno spiegato primo cittadino ed amministratori - Grazie “amati nonni”, grazie per quello che fate e che rappresentate nelle famiglie e nella società: depositari di quei valori che devono essere coltivati e tramandati alle generazioni future. Vi raggiunga attraverso questo un piccolo pensiero, un ideale e tenero abbraccio, in segno di gratitudine e riconoscenza da parte dell’intera comunità manoppellese”.