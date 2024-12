Concerti di Capodanno, le modifiche alla viabilità

In occasione dei festeggiamenti del Capodanno il Comune di Pescara ha organizzato due grandi eventi. Il primo, la sera del 31 dicembre (ore 22.30), nell'Area di Risulta della vecchia Stazione ferroviaria, è il concerto dei Subsonica, e il secondo è il concerto di Alfa, il primo gennaio, nel pomeriggio (ore 19), entrambi con accesso gratuito per il pubblico.

Per lo svolgimento in sicurezza degli eventi indicati, l’ordinanza dirigenziale numero 1250 del 25/12/2024, ha previsto l’interdizione di alcune aree, normalmente destinate alla sosta a pagamento e di alcune strade. Escluse le limitazioni scattate nei giorni scorsi, si evidenziano le ulteriori interdizioni che entreranno in vigore rispettivamente da domani e da dopodomani:

dalle ore 01:00 del 30 dicembre 2024 fino alle ore 21:00 del primo gennaio 2025 e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata, con rimozione forzata, sull'intera area normalmente identificata come "Area parcheggio Fronte Bingo" nonché nell'area di parcheggio posta su Via Enzo Ferrari, lato mare, in prossimità del primo sottopasso a sud della Stazione Ferroviaria. Inoltre è prevista l'istituzione del divieto di transito, sosta e fermata, con rimozione forzata, su tutta l'area del Terminal Bus.

dalle ore 01:00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 21:00 del primo gennaio 2025 e comunque fino a cessate esigenze, l'istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata nelle aree di parcheggio destinate normalmente alla sosta a pagamento, poste tra il Terminal Bus e la Via Bassani Pavone;

dalle ore 15:00 del 31 Dicembre 2024 fino alle ore 01:00 del 01 Gennaio 2025 e dalle ore 13:00 fino alle ore 23:59 del 01 Gennaio 2025, e comunque fino a cessate esigenze, l’istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di Via Bassani Pavone compreso tra Via Michelangelo ed il sottopasso lato sud della stazione ferroviaria, in entrambe le direzioni, ivi compresa l’area a parcheggio destinata alla sosta a pagamento, sull'area riservata alla sosta del personale delle Ferrovie dello Stato, prospicienti il lato mare della stessa Via Bassani Pavone, nel sottopasso lato nord della stazione ferroviaria e nel tratto di Corso Vittorio Emanuele II, compreso tra la rotatoria su Via Michelangelo e l’incrocio con Via Genova, sulla corsia lato sud di Via Michelangelo, sull’area a parcheggio sita in Piazza della Repubblica nonché l’interdizione dell'uscita su Piazza della Repubblica, per i mezzi che utilizzeranno il parcheggio sud dell’area di risulta.

A completamento di questo sistema di regolamentazione del traffico saranno posizionati sulla sede stradale dei “New Jersey” ovvero dei blocchi in cemento al fine di rallentare la circolazione dei mezzi in ingresso nelle vie oggetto di limitazioni.

Considerati i divieti istituiti nella zona della Stazione Centrale, per spostarsi da sud verso nord e viceversa, la Polizia Locale suggerisce i seguenti percorsi alternativi:

per chi proviene da nord le direttrici percorribili per dirigersi a sud della città sono Viale Regina Margherita, Via Nicola Fabrizi o, in alternativa, Viale della Riviera e Lungomare Matteotti, mentre a chi proviene da sud è consigliato percorrere Via Puccini e proseguire su Via Tasso, Via Carducci e Via Regina Elena, ovvero il Lungomare Matteotti e Viale della Riviera. Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto da Piazza Duca d’Aosta a Via Genova, resta percorribile in entrambi i sensi di marcia. Per chi deve recarsi nella parte della città a monte del rilevato Ferroviario, da nord verso sud è consigliato percorrere Via Michelangelo e svoltare su Via Ferrari o, in alternativa, su Via del Santuario, mentre nel senso di marcia opposto, a chi proviene dal Ponte Flaiano, è consigliato imboccare Via Valle Roveto in direzione Ospedale.

Considerato che le aree interessate alle chiusure previste nell'ordinanza non sono accessibili, la Polizia Locale suggerisce poi di utilizzare, per il parcheggio, a nord l’area di sosta della cosiddetta Strada Parco, nel tratto ricompreso tra Viale Muzii e Via Cavour, su cui è stato istituito il parcheggio a pagamento (con ordinanza dirigenziale n. 1241 del 19/12/2024) nella fascia oraria 8:00 – 21:00, nel periodo dal 20 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025. A sud è disponibile il parcheggio dell’Area di Risulta, a monte del rilevato ferroviario si può usufruire del parcheggio di Piazza Antonio Mancini / Via Passolanciano e, infine, sul lato mare è disponibile il parcheggio situato in Piazza I° Maggio. Per chi proviene da sud o dalla circonvallazione, è consigliabile utilizzare anche i parcheggi di Via Ostuni e Via del Concilio.

Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica e di usare la massima prudenza, in considerazione del notevole flusso veicolare e pedonale che si riverserà nella zona centrale, in occasione degli eventi organizzati dall'amministrazione comunale per l'arrivo del nuovo anno.