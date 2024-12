All'Auditorium Flaiano il Gran Concerto di Fine Anno

C’è molta attesa per il Gran Concerto di Fine Anno, in programma lunedì 30 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Flaiano, con l’Orchestra Filarmonica di Pescara, diretta dal Maestro Antonella De Angelis. Il concerto, con ingresso libero, è organizzato dall’Associazione Musica & Società e si svolge all’interno delle manifestazioni “Pescara d’Incanto”, promosse dell’assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Carota.

Anche in questa edizione il concerto verrà intitolato alla memoria di Giovanna Porcaro, assessore del Comune di Pescara, scomparsa prematuramente, che per prima ha voluto strutturare l’appuntamento in città. L’evento si svolge da undici anni ed è ormai irrinunciabile per i pescaresi che vogliono chiudere l’anno in bellezza attraverso la musica. Il programma mette in scaletta brani molto noti, uno dei quali eseguiti dal violino la solista Elenoir Javanmardi, talento abruzzese nel mondo e dalla oboista Alessia Orlando. In questa edizione è prevista la partecipazione di Carlotta Onesti, ballerina di Montesilvano, di fama mondiale, ha danzato nei principali teatri del mondo come l’Opéra di Parigi, alla Scala di Milano, il San Carlo di Napoli e nei palcoscenici più importanti di Singapore, Giappone, Cina e degli Usa.

Nelle passate edizioni il Gran Concerto di Fine Anno ha sempre registrato il sold out con un grande coinvolgimento da parte del pubblico e delle autorità presenti. Il programma è molto originale, nella prima parte verranno eseguite brani di Bizet, Mozart, Beethoven, Ciakovskij, tutti di grande intensità emotiva. La seconda parte è dedicata a brani della famiglia Strauss, un must di valzer e poi di polke per celebrare l’anno che verrà e nel finale le musiche da film di Morricone, che da sempre appassionano grandi e piccoli e un brano rivisitato dal compositore Diego Conti dei Led Zeppelin. Partecipa al Gran Concerto di Fine Anno anche l’attrice Tiziana Di Tonno, che si esibirà in alcuni esilaranti sketch con il maestro De Angelis. Presenta la serata la giornalista Mila Cantagallo.