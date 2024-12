Vita Indipendente, D'Incecco: “Da sempre priorità del centrodestra”

“Anche quest'anno la maggioranza di centrodestra finanzierà totalmente i progetti di Vita Indipendente, che è una delle priorità di questo governo regionale. E lo è sin dal suo primo insediamento. A dimostrarlo sono i contributi erogati in questi anni e le centinaia di persone assistite. Contribuiti di gran lunga superiori a quelli stanziati dal centrosinistra quando era alla guida della Regione. Basti pensare che siamo passati da un target di 500 mila euro l’anno per una sessantina di progetti dell'epoca del centrosinistra a quasi 6 milioni di euro che oggi consentiranno di coprire tutte le 680 istanze pervenute nel 2024. Una differenza sostanziale che dimostra la grandissima attenzione che il centrodestra ha verso il sociale e le persone in difficoltà. Dimostra soprattutto che se c'è qualcuno che lavora e ha sempre lavorato per Vita Indipendente e per non lasciare indietro nessuno quello, ripeto, è il centrodestra. Non di certo il centrosinistra, che si limita a fare polemiche sterili su tutto”.

A sottolinearlo è il presidente della Commissione consiliare Bilancio e Capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D'Incecco. “La vicenda di Vita Indipendente - aggiunge l'esponente abruzzese del Carroccio - conferma che in questa regione c'è chi lavora con il massimo impegno per cercare di risolvere i problemi degli abruzzesi e chi invece critica soltanto, dimenticando o facendo finta di dimenticare il passato”.