Martina Dognini e Sara Sablone campionesse del mondo di danza

Martina Dognini e Sara Sablone si laureano campionesse del mondo di salsa e bachata duo. Le due ragazze, portacolori della Sharon Dance School di San Giovanni Teatino dei maestri Giovanni Prezioso e Luana Forte hanno vinto il titolo italiano della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali. Non solo. La Federazione le ha convocate per partecipare al Campionato Mondiale della Federazione Internazionale World Dance Sport Federation – WDSF tenutosi in Spagna il 30 novembre e 1° dicembre, a Guadalajara.

In competizione più di 40 atlete, rappresentanti di oltre 20 nazioni partecipanti. Di rilievo le loro performance, battendo tutte le loro avversarie e vincendo due titoli mondiali nella salsa e bachata. Sara Sablone ha conquistato inoltre il titolo nella bachata solo e Martina Dognini si è classificata al terzo posto.

Grande soddisfazione per la Fidesm Abruzzo. Il presidente Andrea Fulco: “Desidero esprimere le più sentite congratulazioni alle nostre straordinarie atlete per aver conquistato il titolo di campionesse mondiali. Questo risultato è il frutto di un impegno costante, di sacrifici e di una passione incrollabile per la danza sportiva. Siete un esempio di dedizione e talento, non solo per i giovani atleti che guardano a voi con ammirazione, ma per tutto il nostro movimento sportivo. Grazie per aver portato in alto il nome della nostra federazione e del nostro Paese, dimostrando che con determinazione e lavoro di squadra si possono raggiungere traguardi straordinari. Continuiamo a sostenervi nel vostro percorso, orgogliosi di ciò che rappresentate. Bravissime!”.

Fonte: Coni Abruzzo