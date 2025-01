Detenuto ai domiciliari trascorre il Capodanno a Pescara: denunciato

Nel pomeriggio del 30 dicembre un 53enne ha lasciato la Casa Circondariale di Teramo, dove era detenuto, poiché ammesso a fruire della misura degli arresti domiciliari a Roma: in realtà l'uomo, invece di raggiungere la Capitale, ha pensato bene di trascorrere il Capodanno a Pescara.

Fatale è risultata la fitta rete di controllo alla circolazione dispiegata dall'Arma per le festività. Nella mattinata del 1° gennaio, infatti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno proceduto alla denuncia a piede libero, per evasione, del 53enne romano, sorprendendolo mentre passeggiava in città.