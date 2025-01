Abruzzo Progetti: raggiunto e superato il target di 14.600 utenti censiti nei punti digitali facili

Obiettivo raggiunto e superato: la "Rete di Servizi di Facilitazione Digitale" della Regione Abruzzo, gestita da Abruzzo Progetti Spa, società in house dell’ente regionale, ha censito oltre 14.600 utenti entro la fine dell’anno, centrando in pieno il traguardo fissato dalle misure del PNRR, che finanzia il progetto.

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire supporto e formazione gratuita ai cittadini abruzzesi per l’utilizzo delle tecnologie digitali, ormai indispensabili nella vita quotidiana. Attualmente, sono attivi 43 Punti Digitali Facili, ospitati presso Comuni, biblioteche e Centri per l’Impiego su tutto il territorio regionale, con il supporto di 33 facilitatori digitali.

L'Amministratore unico di Abruzzo Progetti, Pasqualino Di Cristofano, nominato il 16 dicembre 2024, esprime il suo apprezzamento: "Mi congratulo con tutto il personale per l’impegno e per aver raggiunto un obiettivo così ambizioso, dimostrando il grande valore sociale del progetto. Ora siamo pronti a supportare ulteriori sviluppi".

Le coordinatrici del progetto, Alessia Di Ubaldo e Alessia Pietropaoli, ringraziando tutti coloro che hanno operato per cogliere gli obiettivi, spiegano: "Il risultato assume un valore ancora maggiore considerando il ritardo iniziale e il numero limitato di facilitatori digitali, che hanno dimostrato dedizione e impegno straordinari. Siamo fiere del risultato raggiunto. Questo traguardo è merito della passione e dello spirito di sacrificio dei professionisti in campo, che hanno lavorato senza sosta per supportare i cittadini”.

Ma Il progetto non si ferma, entro le prime due settimane del prossimo mese di gennaio cominceranno a lavorare altri 22 facilitatori digitali: saranno di conseguenza 60 le sedi operative e con l’ampliamento della rete sarà assicurato “un servizio ancora più capillare e inclusivo”.