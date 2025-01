Ritardi attualmente stimati in 90 minuti alla stazione ferroviaria di Pescara Centrale per l'arrivo di un Frecciarossa da Bologna atteso alle 12:44 e la cui partenza per Bari era prevista alle ore 12:47.

Questa è l'unica ripercussione segnalata al momento nella nostra città, sulla linea ferroviaria adriatica, legata ai disagi provocati dal guasto al nodo di Milano.