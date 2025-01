Educazione stradale, Montopolino: “In bilancio stanziamenti per progetti nelle scuole cittadine”

“Portare l'educazione stradale nelle scuole della città e quindi formare i più giovani al rispetto delle regole, cercando di far capire loro i rischi e i pericoli a cui vanno incontro quando si mettono alla guida di una moto o di una macchina. Per fare questo abbiamo richiesto un apposito capitolo di spesa nel Bilancio, in discussione in questi giorni in Consiglio Comunale”. Ad annunciarlo, il capogruppo della Lega al Comune di Pescara, Maria Luigia Montopolino insieme al consigliere Andrea Salvati. “In questo capitolo - spiega Montopolino - abbiamo previsto degli stanziamenti per poter realizzare tutta una serie di progetti all'interno degli istituti scolastici, ma non solo. Il nostro obiettivo, attraverso queste iniziative, è anche quello di diffondere senso di responsabilità e di convivenza civica”.

“Con la recente approvazione della riforma del Codice della Strada, il governo e la Lega hanno dato dei segnali chiari. La sicurezza stradale e la prevenzione sono priorità assolute. Priorità che non devono rimanere sulla carta”, sottolinea il coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D'Incecco. “A tal proposito, rivolgo un plauso alla polizia locale di Pescara e all'amministrazione comunale, in particolare al sindaco Masci e all'assessore Sulpizio, per la campagna di informazione e sensibilizzazione “Guida Responsabilmente”, avviata su questo importante tema. Attraverso un’educazione efficace possiamo creare un’adeguata consapevolezza nei fruitori della strada e in particolare nei più giovani. Sulle nostre strade a prevalere devono essere le regole e il buonsenso e questo è l’obiettivo del nuovo codice della strada, voluto dal Ministro Salvini. Un codice che punta a ridurre le stragi e a salvare le vite”, conclude D'Incecco.