Finanziati dal Mur 11 progetti Prin della “d’Annunzio” per circa 600.000 euro con fondi First

Partiranno il 4 febbraio undici nuovi progetti dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara nell’ambito dei “Progetti di Rilevante Interesse Nazionale” (PRIN), finanziati dal M inistero dell’Università e della Ricerca (MUR). Il Ministero ha decretato lo scorrimento delle graduatorie dei progetti finanziabili relativi all’avviso PRIN 2022, facendo salire a 88 il numero totale dei progetti ammessi a finanziamento.

I nuovi progetti della “d’Annunzio”, finanziati per un totale di 588.308,80 €, riguardano tematiche di ricerca che spaziano dalle scienze della vita, alle scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche, e alle scienze sociali e umanistiche. Il Prin è il Programma ministeriale per la Ricerca di base che finanzia quei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale, realizzati da Università ed Enti vigilati dal Mur, i quali, per la loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di più Unità operative stabilite sul territorio nazionale.

Ogni progetto è coordinato da un Principal Investigator (PI) e realizzato dai responsabili scientifici delle U nità operative coinvolte. Oltre la qualità e l’impatto del progetto di ricerca quali l’avanzamento della conoscenza scientifica, l’internazionalizzazione della ricerca italiana, l’innovazione tecnologica, il benessere sociale, e lo sviluppo culturale, oggetto di valutazione da parte del MUR è anche l’expertise del gruppo di ricerca, in particolare, l’eccellenza scientifica del PI e degli altri responsabili di unità.

Gli undici responsabili scientifici dei progetti presentati dalla “d’Annunzio” e ammessi a finanziamento sono i professori Francesco Cipollone, Ivana Cacciatore, Marco Trerotola, Richard Wise per le Scienze della vita; Antonella Fontana, Giuseppe Brando, Sergio Montelpare e Maria Laura De Bellis per le Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche; Oliva Menozzi, Caterina Palestini e Claudio Varagnoli per le Scienze sociali e umanistiche. I professori Cipollone, Palestini e Wise, sono anche Principal Investigator (PI), cioé responsabili del progetto a livello nazionale.