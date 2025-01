Gdf Pescara sequestra droga per 120mila euro, tre arresti

Tre arresti e sequestro di una quantità di cocaina del valore commerciale di 120mila euro: sono i numeri di un'operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. I finanzieri, dopo aver fermato tre giovani, hanno deciso di eseguire perquisizioni domiciliari in tre immobili a Pescara e in uno a Montesilvano, in un appartamento a Pescara hanno trovato la droga. Due ventenni sono stati arrestati per violazione all'art. 73 del DPR 309/90 e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria locale, rinchiusi nel carcere San Donato di Pescara; un terzo giovane, prima fuggito e poi costituitosi, è stato inizialmente denunciato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

La Procura della Repubblica, sulla scorta degli elementi forniti dalla Guardia di Finanza, si è attivata presso il Giudice delle Indagini Preliminari per ottenere la custodia cautelare in carcere nei confronti del fuggitivo. Ottenuta l'ordinanza, i finanzieri hanno catturato anche il terzo soggetto. Il servizio segue di poco le attività condotte a dicembre 2024 dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Pescara che hanno portato all'arresto di altre due persone e al sequestro di circa 8 kg di hashish.