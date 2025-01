Istruzione: Open day per la promozione riforma 4+2

Un’iniziativa comune tra Regione Abruzzo e direzione scolastica regionale per la promozione della nuova filiera formativa tecnologica-professionale che porta alla nascita di una nuova tipologia di scuola, meglio conosciuto come “4+2”. È il senso delle giornate open day che sono state organizzate dall’assessorato all’Istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale, che prenderanno il via lunedì 20 gennaio. In totale sono 10 gli appuntamenti che vedranno protagonisti l’assessore Roberto Santangelo e il direttore dell’Ufficio scolastico Massimiliano Nardocci, direttamente coinvolti nell’illustrare la nuova proposta formativa/scolastica.

“Ci rivolgiamo direttamente alle famiglie – spiega l’assessore Santangelo – per far capire loro il valore della nuova offerta scolastica sostenuta dal ministero dell’Istruzione e del Merito, che consentirà ad alcuni istituti tecnici e professionali di arricchire e valorizzare l’offerta formativa attraverso l’attivazione di percorsi quadriennali sperimentali”. La scelta coinvolge le famiglie i cui figli quest’anno al termine del corso di scuola media dovranno scegliere l’indirizzo scolastico di secondo grado o superiore. Al compimento dell’esame di maturità i ragazzi otterranno il diploma di scuola superiore che permette l’accesso all’università, ma soprattutto potranno essere inseriti nei corsi biennali degli ITS Academy e conseguire in due anni il diploma accademico di tecnico specializzato.

“La proposta formativa del 4+2 – aggiunge Santangelo – necessita di una esplicitazione più ampia possibile; per questo abbiamo scelto di incontrare le famiglie in quelle scuole che hanno scelto di attivare dal prossimo anno scolastico 2025/2026 il percorso quadriennale sperimentale. Per i prossimi inoltre – conclude – sono previste altre iniziative informative e di sensibilizzazione”.

Ecco il calendario degli appuntamenti: lunedì 20 gennaio: ore 15 Istituto Alessandrini a Montesilvano e ore 17 aula consiliare Comune di Pescara. Martedì 21 gennaio: ore 15 istituto Palizzi a Vasto e ore 17 Sala di Conversazione a Lanciano; mercoledì 22 gennaio ore 17 all’Aquila sala convegni Ance; giovedì 23 gennaio ore 17 a Chieti Auditorium del Rettorato università di Chieti; venerdì 24 gennaio ore 17 Liceo benedetto Croce ad Avezzano; lunedì 27 gennaio ore 15 Sala comunale di Atri e ore 17 istituto Moretti a Roseto degli Abruzzi; martedì 28 gennaio ore 17 sala Guizza a Popoli.