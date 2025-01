Open Day all’Istituto Alberghiero su ‘Legumi e cereali della tradizione’

Si svolgerà domenica 19 gennaio, alle ore 17, negli spazi dell’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, in via dei Sabini, lo Special Open Day su ‘Legumi e Cereali della tradizione’.

“Gli Open Day – ha ricordato la dirigente Alessandra Di Pietro – sono promossi per consentire ai ragazzi, che a giugno concluderanno il ciclo di studi della scuola primaria, di conoscere le caratteristiche del nostro Istituto di scuola secondaria e soprattutto le opportunità di studio e professionali offerte per fare una scelta consapevole sulla prosecuzione del proprio percorso didattico. Domenica abbiamo scelto di dedicare la giornata all’approfondimento dei legumi e dei cereali perché in Abruzzo i Legumi, alla base dell'alimentazione popolare, presentano decine di varietà, una biodiversità di forme, colori e sapori da valorizzare. Perché l'Abruzzo ha una storia di decine di Grani antichi autoctoni, duri come la saragolla, grani teneri come la solina, riscoperti negli ultimi anni, che sono uno straordinario patrimonio di Gusto e Salute. Questa storia, questa cultura alimentare sono centrali nella nostra Formazione professionale e culturale. Domani parleremo di come la coltivazione di legumi e cereali antichi e la loro valorizzazione nelle ricette contemporanee rappresenti una concreta possibilità di rilancio del settore agricolo e di crescita delle aree interne”.

L’Open Day, domenica 19 gennaio, prenderà il via alle ore 17 con la Dirigente Di Pietro e prevede la partecipazione di Leonardo Seghetti, agronomo e Accademico della Cucina Italiana Pescara Aternum; lo chef Santino Strizzi gastronomo e autore de ‘Il Grande libro dei Risotti’; Ottavio Di Carlo storyteller Enogastronomico; Nicolantonio D’Orazio professore ordinario di Nutrizione Umana e clinica dell’Università ‘d’Annunzio’; Silvano Ferri Presidente del Consorzio Olio DOP Aprutino-Pescarese; Enca Polidoro Consigliera Regionale Slow Food Abruzzo. Alle ore 18 Dimostrazioni e degustazioni di Ricette classiche e gourmet a cura degli studenti e docenti dell’Ipssar ‘De Cecco’.