La polizia locale di Pescara traccia il bilancio dell'attivitÃ  svolta nel 2024

La polizia locale di Pescara traccia il bilancio dell'attività svolta nel 2024 e lancia un appello ai cittadini, per una maggiore cultura della sicurezza stradale. Oggi i dati relativi al 2024 sono stati illustrati dal comandante Danilo Palestini, alla presenza del sindaco Carlo Masci, dopo la santa messa celebrata nella parrocchia dello Spirito Santo. Tanti i compiti e le funzioni da assolvere per il Corpo, composto da 161 unità (cioè una unità ogni 754 abitanti residenti a cui, però, andrebbero aggiunte tutte quelle persone che ogni giorno raggiungono Pescara per ragioni di studio, di lavoro, o per accedere a servizi di vario genere): polizia ambientale, polizia amministrativa, polizia annonaria e commerciale, polizia edilizia, polizia giudiziaria, polizia di prossimità, polizia stradale, polizia urbana e polizia veterinaria a cui aggiungere le funzioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico.

"Per quanto riguarda le sanzioni agli automobilisti sono state poco più di 122mila, mentre i ricorsi sono stati 1.259, cioè l'1%", ha fatto notare Palestini, il che vuol dire che si tratta di sanzioni difficilmente contestabili. Ed è proprio agli automobilisti che Palestini si è rivolto. "Desta preoccupazione", ha detto in conferenza stampa, "la mancanza di cultura della sicurezza da parte di chi si muove sulle nostre strade. Sempre più spesso il Codice della strada non viene percepito come una legge, ma come una sorta di indirizzo, qualcosa che si può derogare, salvo quando si verificano indicenti eclatanti che toccano la coscienza di tutti. Non si coglie il messaggio che arriva dalla norma e ci si preoccupa solo della sanzione, anziché far proprio il precetto. E invece è fondamentale capire che la guida è un esercizio delicato e pericoloso e va fatto con tutte le accortezze, e non si può ignorare, ad esempio, che tutte e due le mani devono essere sul volante (lo dice la norma). Insomma, se si guida non si può rispondere al telefono".

Parlando sempre di sicurezza stradale, Palestini ha annunciato "l'attività di formazione nelle scuole da parte della polizia locale, che quest'anno sarà realizzata anche nella scuola primaria. Inoltre saranno implementati i controlli in strada, anche nelle ore diurne, per ciò che riguarda l'assunzione di alcol (si agirà con l'etilometro) e il rispetto delle norme sulla circolazione". Il comandante della polizia locale ha fatto riferimento anche ai semafori intelligenti, dicendo che il numero delle sanzioni è diminuito rispetto agli anni precedenti: c’è stata "una significativa flessione" il che vuol dire che "in qualche modo la repressione stimola l’attenzione degli utenti" della strada.



"Le attività svolte dalla polizia locale con puntualità ogni giorno sono molte e si lavora sotto organico", ha fatto notare Masci evidenziando che le assunzioni sono state circa 50, in questi anni, ma ci sono stati i pensionamenti. "Il corpo, che al mio insediamento era pari a 148 unità, è stato rinnovato, è più giovane e performante, ed è stato rinnovato il parco auto e moto. Da sottolineare la presenza di 608 telecamere, per una città città sempre più smart, che svolgono un ruolo di rilievo "guardando" ovunque. E' impossibile per qualsiasi amministrazione assumere 200 persone ma sicuramente ora, usciti dal predissesto, si può cominciare un percorso".

Anche il sindaco ha fatto riferimento all'importanza della cultura della sicurezza stradale: "La collaborazione e l'attenzione del cittadino sono di primaria importanza per impedire tanti incidenti che provocano drammi, e mai vorremmo registrarli nella nostra città. Abbiamo esteso le zone trenta, che sono delle zone di salvaguardia dei cittadini, ma vanno rispettate. E i controlli ai semafori con telecamere servono a far capire che bisogna stare attenti perché un secondo di distrazione può provocare una tragedia". Per sensibilizzare l'opinione pubblica la polizia locale ha presentato di recente una campagna di informazione, usando foto vere, relative ad incidenti accaduti in città: nel 2024 i sinistri rilevati sono stati 1.259, con 3 persone decedute e 539 feriti.