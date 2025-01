Rapinatore solitario alle Poste di via Luisa d'Annunzio, una persona si sente male

Rapina nel primo pomeriggio di oggi, 20 gennaio, all'ufficio postale di via Luisa d'Annunzio, nel quartiere della Pineta e a pochi massi dalla Riserva Naturale Dannunziana. Secondo le prime informazioni, è entrata in azione una sola persona che ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare i contanti per poi fuggire.

Sul posto sono arrivati, subito dopo l'allarme, i carabinieri della Compagnia di Pescara, che ora stanno raccogliendo testimonianze, e i sanitari del 118 per prestare cure a una persona che ha avuto un lieve malore. E' intervenuta anche una volante della polizia. Non è la prima volta che l'ufficio postale di via Luisa d'Annunzio viene preso di mira dai rapinatori.