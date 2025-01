Scuola Codignola, tutto pronto per il taglio del nastro della mensa

“Lunedì prossimo, 27 gennaio, riaprirà nella sua interezza la mensa interna alla scuola dell’infanzia e primaria Ernesto Codignola”. Lo dice l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Pescara Valeria Toppetti che ricorda di averne già parlato all’inizio di dicembre “quando spiegai che la sala mensa era già operativa e annunciai la riapertura della cucina in concomitanza della conclusione del procedimento dinanzi al giudice amministrativo. Ora è il momento: infatti, l’ultima udienza si terrà il prossimo venerdì 24 gennaio. La riapertura”, spiega l’assessore, “è stata promossa con la collaborazione della Serenissima, che gestisce il servizio di ristorazione, e dello staff della scuola, guidata con dedizione e competenza dalla Dirigente Prof. Elena Marullo”.

Toppetti ricorda che “in questi mesi, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione, il servizio di refezione si è svolto in modo completo ed aperto a tutti i bambini che ne hanno fatto richiesta. Il cibo è stato trasportato a scuola dai nostri centri cottura, garantendo un’ottima qualità, identica a quella dei pasti preparati all’interno del plesso stesso e con i medesimi costi (per gli utenti ma anche per l’amministrazione). Siamo contenti di poter tagliare il nastro della mensa, all’interno dell’edificio efficientato lo scorso anno, e quindi di garantire una migliore fruizione degli spazi a disposizione e l’autonomia del plesso stesso. Andrò presto a condividere un pranzo con i bambini della Codignola così da festeggiare questo importante momento”, conclude l’assessore specificando che il taglio del nastro è previsto lunedì alle 11:30, con l’inizio del primo turno mensa per l’infanzia, mentre il secondo turno ci sarà alle ore 12:30 e poi la mensa sarà a disposizione dei bimbi della primaria, alle 13.45 e alle 14.15.