Concessioni revocate al cimitero di Colle Madonna, conclusa la procedura per estumulare le salme

Comincia la fase conclusiva della procedura per estumulare le salme del cimitero di Colle Madonna per le quali la concessione dei loculi risulta essere stata revocata. L’annuncio arriva dal vice sindaco e assessore ai Cimiteri Maria Rita Carota e dall’amministratore unico di Pescara Multiservice, Mirko Di Michele. Sarà proprio Pescara Multiservice, che gestisce i due cimiteri comunali della città, ad occuparsi delle operazioni di estumulazione a Colle Madonna, così come era stato previsto negli anni scorsi per fronteggiare la carenza di loculi.



Seguendo una procedura consentita dalla normativa vigente, nel 2022 il Comune ha approvato una delibera di giunta che dava il via, attraverso la società che gestiva il cimitero (allora era Ambiente spa), alla procedura di revoca delle concessioni più datate, essendo trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma (lo prevede il DPR 285/90 art. 92 comma 2 e il Regolamento cimiteriale comunale).

Non solo all’epoca, ma anche in seguito e fino ad oggi, è stata data pubblicità all’avviso di revoca delle concessioni in questione, per sollecitare l'intervento degli eredi dei diretti interessati. Una volta decorsi i 90 giorni previsti, le manifestazioni di interesse alle operazioni di estumulazione pervenute dagli eredi dei defunti hanno consentito di liberare solo una parte (cioè 189) dei loculi revocati.

Da allora, nonostante gli avvisi siano rimasti esposti al cimitero, nessun altro si è fatto avanti per richieste di estumulazione delle salme dagli altri loculi con concessione revocata. Ad oggi, a distanza di due anni, restano da liberare 433 loculi, per cui la società Pescara Multiservice, subentrata il primo luglio 2023 a Ambiente spa nella gestione dei cimiteri comunali, ha annunciato che procederà d’ufficio alle operazioni di estumulazione.

“Si è aspettato a lungo, e abbiamo garantito un tempo assolutamente congruo ai cittadini per manifestare l’interesse all’estumulazione, ai fini dello spostamento dei resti dei defunti”, fa notare l’assessore aggiungendo che “ora non si può attendere oltre poiché si rischierebbe di registrare un'ulteriore carenza di loculi che abbiamo voluto superare proprio con la procedura straordinaria”.

Si comincerà tra due giorni, attraverso la procedura d’ufficio. E i resti, così come era stato già annunciato nel 2022, saranno conferiti nell’ossario comune. Per qualsiasi chiarimento e informazione è possibile contattare Pescara Multiservice (Ufficio piazza dei Grue, 1 - Telefono 085 691920. Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 8:30/11:30 - martedì e giovedì 8:30 /11:30 e 14:30/16:30).