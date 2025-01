Resistenza e oltraggio ai carabinieri dopo una lite in appartamento: denunciata

Una donna pugliese di 38 anni, senza fissa dimora, è stata denunciata a piede libero dai Carabinieri del Nor per una serie di episodi che l’hanno vista protagonista di una lite all’interno di un appartamento. Erano circa le 3:30 quando i Carabinieri sono intervenuti in via Lago di Borgiano a seguito di una richiesta d’aiuto da parte di un uomo, residente in zona, che aveva avuto, poco prima, un’accesa discussione proprio con quella donna che si trovava in evidente stato di agitazione.

La situazione, inizialmente sotto controllo, degenerava improvvisamente poiché senza alcun apparente motivo la stessa dapprima insultava e minacciava pesantemente i militari, per poi passare alle vie di fatto e tentava di aggredire gli stessi. Solo l’estrema cautela osservata nel contesto impediva un’ulteriore escalation di violenza poiché la donna rifiutava di seguire gli operanti in caserma e opponeva una strenua resistenza.

Anche durante il tragitto verso la caserma, la donna continuava a manifestare il suo comportamento violento tanto da sferrare ripetuti pugni contro le paratie e i vetri del veicolo di servizio, cercando di danneggiare anche il guscio protettivo all’interno dell’auto. Giunta in caserma, continuava a dimostrare una totale mancanza di collaborazione e altresì cercava in ogni modo di ostacolare la redazione degli atti.

A questo punto si rendeva necessario richiedere l’intervento del personale sanitario del 118 per cercare di tranquillizzare l’interessata e nel contempo prestare le prime cure per via delle escoriazioni e dei graffi che la stessa si era procurata durante la lite con l’uomo ed a seguito della reazione violenta che la stessa aveva avuto sia nell’abitacolo dell’auto dei militari sia negli uffici del Comando Arma. La diagnosi è stata di “escoriazioni e graffi”, con una prognosi di 3 giorni.

Dalle successive verifiche effettuate è emerso che la donna era stata colpita pochi mesi fa, da un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Pescara motivo per cui deferita in stato di libertà anche per questa violazione oltre che per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio.