Dal Comune di Pescara un riconoscimento alla polizia locale [FOTO]

Il sindaco Carlo Masci ha consegnato questa mattina una pergamena ai sette componenti della Polizia locale e al comandante Danilo Palestini che hanno realizzato l'attività di indagine sfociata nella operazione del primo novembre scorso. Alla cerimonia era presente il Procuratore della Repubblica Giuseppe Bellelli. Masci si è detto "fiero", a nome della città, del lavoro svolto, orgoglioso del fatto che "il Procuratore vi abbia affidato questo compito, segno di fiducia nel Corpo", e ha evidenziato la sua soddisfazione per "l'impegno costante" in città della polizia locale, coordinata "magistralmente" dal comandante.

Il procuratore ha apprezzato “la sensibilità e il coraggio mostrati dal sindaco” in occasione di questa inchiesta mettendo a disposizione la polizia locale. Per la Procura è stato un “segno di una grande fiducia e di collaborazione tra le istituzioni”.

"Non è scontato né abituale che la polizia locale sia in grado di svolgere indagini di questo valore qualitativo", ha fatto notare Bellelli evidenziando "l'apporto di pregio elevatissimo" dell'attività della polizia locale. "L'autorità giudiziaria vi è grata e lo è la Repubblica che ha tanto bisogno del coraggio di uomini e donne che ci mettano qualcosa di più, che ci credano ancora, e voi lo avete fatto. Vi siete messi in gioco e sono orgoglioso di aver lavorato con voi".

Parole di apprezzamento sono arrivate anche da Palestini, "profondamente orgoglioso" del risultato raggiunto dai suoi uomini. "Avete interpretato al meglio il vostro ruolo e le parole pronunciate dal sindaco e dal procuratore sono cariche di significato, il plauso viene dal vertice delle istituzioni, Amministrazione e Autorità Giudiziaria, e pertanto sono un prestigioso riconoscimento. Siate orgogliosi, come lo sono io di voi, e continuate ad impegnarvi per la difesa di valori quali la giustizia, la libertà e l'uguaglianza".