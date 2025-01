L'Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina Militare, attraccherà in Abruzzo

“E' con grande soddisfazione che posso annunciare l'arrivo della nave Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina Militare italiana, per la prima volta nella sua storia in un porto abruzzese. Il prossimo 6 aprile sarà una grande festa per tutti i cittadini abruzzesi che potranno ammirare l'arrivo nel porto di Ortona della nave più bella del mondo”.

E' quanto annuncia, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Avevo avanzato la richiesta - continua Marsilio - di poter avere la nave in Abruzzo nell'ambito del Tour del Mediterraneo lo scorso mese di dicembre ai vertici di Difesa Servizi Spa. Ringrazio quindi il ministro della Difesa Guido Crosetto, l'amministratore delegato e il presidente di Difesa Servizi, Luca Andreoli e Gioacchino Alfano, per aver accolto la mia richiesta. La conferma dell'approdo a Ortona è stata annunciata dallo stesso ministro nell'ambito della presentazione del video del tour che la Amerigo Vespucci effettuerà in tutto il mar Mediterraneo. È un orgoglio per noi accogliere il gioiello della Marina Militare, un bellissimo regalo fatto a tutti gli abruzzesi”.

AMERIGO VESPUCCI - L'Amerigo Vespucci è un veliero della Marina Militare costruito nel 1931 come nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno. Oltre all'addestramento, ha spesso avuto il compito di “ambasciatore sul mare dell'arte, della cultura e dell'ingegneria italiana”. Il 1° luglio 2023, dal porto di Genova, la nave parte per svolgere il giro del mondo al comando del capitano di vascello Giuseppe Lai.

