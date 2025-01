Sebastian Studnitzky: la stagione del Kabala prosegue con la sintesi tra jazz e musica elettronica

Giovedì 30 gennaio il trombettista e pianista tedesco Sebastian Studnitzky sarà protagonista del secondo appuntamento della stagione del Kabala. Il quartetto che si esibirà sul palco è formato da Laurenz Karsten alla chitarra, da Paul Kleber al basso e da Tim Sarhan al batteria oltre che naturalmente da Studnitzky alla tromba e al pianoforte.

Il concerto si terrà a Pescara, nella Sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo in Via delle Caserme, 58. Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di €15 e può essere acquistato anticipatamente presso la sede della Società del Teatro e della Musica (Via Liguria 6, Pescara) oppure, il giorno del concerto, all'ingresso della Sala. Oltre al biglietto per il solo concerto, sono possibili le formule combo con aperitivo/cena prenotando al numero 324.6112097. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito kabalaclub.it.

KY è il nome del poliedrico progetto musicale di Studnitzky. Minimalista ma pieno di strati e suoni diversi, un progetto declinato dal musicista tedesco secondo modalità stilistiche differenti e utile per rispondere alle suggestioni provenienti dal jazz, dalla musica classica e dall'elettronica. Nella formula del quartetto, KY combina le sue influenze con le possibilità espressive negli incastri timbrici degli strumenti.

Studnitzky riesce a trovare un equilibrio tra il virtuosismo e il rigore del suo stile pianistico e a tessere dei groove leggeri e avvincenti attraverso l'utilizzo della tromba e della voce, offrendo melodie sorprendentemente emotive con una meravigliosa chiarezza. Il suo approccio aperto e il suo background eclettico gli permettono di fondere secondo traiettorie inattese e funzionali un tocco techno minimale con una voce sofisticata, improvvisazioni jazz ispirate e armonie indie pop. Il risultato è nella musica, allo stesso tempo, ritmata, austera e romantica del quartetto.

Nella recente produzione creativa di Studnitzky, il quartetto prosegue la sua ricerca dell'alchimia perfetta tra generi musicali diversi attraverso la sintesi e la convergenza di linguaggi diversi per un risultato, insieme, profondamente contemporaneo e indefinibilmente senza tempo. Il prossimo appuntamento con la musica del Kabala è per giovedì 20 febbraio 2025 con il concerto del trio guidato dal chitarrista statunitense Bruce Forman e completato dal contrabbassista Marco Marzola e dal batterista Willy Jones III.