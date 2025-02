Quattro appuntamenti a Pescara in occasione del Giorno del Ricordo [FOTO]

Questa mattina si sono svolti gli appuntamenti organizzati a Pescara da Comune, Provincia, Questura e Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia in occasione del Giorno del Ricordo, istituito dalla legge 92/2004 “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. La mattinata è iniziata con la celebrazione della santa Messa nella chiesa dello Spirito Santo celebrata dall’Arcivescovo di Pescara-Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti. Successivamente il corteo, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, si è mosso per raggiungere piazza Martiri Dalmati e Giuliani, per la deposizione di una corona d'alloro in ricordo delle vittime delle foibe.



A seguire, in piazza Italia, un omaggio, a cura della Questura di Pescara, alla memoria di Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume. La mattinata, poi, si è conclusa con un momento di riflessione nella sala consiliare del Comune, alla presenza di alcune classi delle scuole secondarie di primo grado, con la proiezione di un video sul tema “Il 900 dimenticato”, a cura dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Così il sindaco di Pescara, Carlo Masci: “È importante che giornate come questa vengano celebrate sempre. Quando andavo a scuola, non esisteva un giorno del ricordo, c’era un velo politico, sopra queste atrocità. Sono contento che partecipino i ragazzi perché abbiamo il dovere di far conoscere alle future generazioni quello che è accaduto subito dopo la seconda Guerra mondiale. Nonostante questo, però, il mondo continua ad essere attanagliato da conflitti folli che consentono solo di mietere vittime innocenti e di spargere odio. Dovremmo fare nostro il messaggio di Papa Francesco che ci dice di costruire ponti e abbattere muri. Per questo non dobbiamo mai fermarci e continuare a raccontare queste atrocità, in modo da costruire una coscienza civile solida che non consenta più il ripetersi di tanto orrore”.

Donatelli Bracali, presidente del comitato provinciale A.N.V.G.D., ha aggiunto: “È stata una mattinata intensa, per un evento che vivo sempre con grande emozione e trasporto. Una giornata utile, soprattutto per il confronto con i ragazzi delle scuole medie pescaresi. Nella sala consiliare c’è stato un dibattito aperto, sincero, sentito, grazie anche all'intervento di alcuni studenti che hanno sottolineato come sui manuali scolastici gli orrori delle foibe non vengano trattati con approfondimento. Ed è proprio questo l’obiettivo del ricordo, fare in modo che emerga la verità di una vendetta politica che ha visto portare via le vite innocenti di tanti cittadini italiani. Infine voglio ringraziare il sindaco, il presidente della Provincia, il prefetto, il questore, l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti, le scuole e i ragazzi per aver partecipato attivamente alla riuscita di questa mattinata”.