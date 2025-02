Per sopraggiunti motivi organizzativi sono allunati gli spettacoli “Rocky - The Musical” dei prossimi 4 e 5 marzo al teatro Massimo di Pescara. È possibile richiedere il rimborso del biglietto al circuito d’acquisto entro e non oltre il 20 marzo.

Per informazioni: 085.9047726, www.besteventi.it .