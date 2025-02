Masci piange Peppino Bassani: "Ha dato tanto a Pescara"

"Peppino Bassani ha cominciato oggi il suo viaggio verso l'eternità. Lo conoscevo da sempre, da ragazzino, come il figlio di Bassani, ginnasta pescarese plurimedagliato, titolare della palestra in via Trilussa, dove migliaia e migliaia di giovani, di diverse generazioni, hanno iniziato a fare attività ginnica; poi come Peppino, anche lui grande atleta di livello nazionale, campione italiano di ginnastica artistica, istruttore nella palestra di famiglia, oggi gestita dalla figlia Elena". Così il sindaco Carlo Masci ricorda sui social Peppino Bassani.

“Ci incontravamo spesso negli ultimi anni, lui girava la città in bicicletta, trovavamo in ogni occasione il tempo per fare due chiacchiere da amici ricordando la nostra gioventù. È stato un pescarese vero, innamorato della sua città, di cui ha portato in alto il nome nelle competizioni sportive che l'hanno visto protagonista vittorioso, e ha insegnato a tanti giovani i valori dello sport. Lo voglio ricordare come il mio amico Peppino, che ha dato tanto a Pescara. Condoglianze ai suoi familiari, alla mamma, ai fratelli, Alfredo, altro mio amico campione sportivo, e Fabio e alla figlia Elena, che prosegue la sua attività”, conclude Masci.