Liste di attesa e Pronto soccorso, presentate all’assessore Verì le proposte della Fials

“A seguito alle nostre richieste di incontro, ieri siamo stati convocati dall'Assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì. Erano presenti per la Fials il segretario regionale Gabriele Pasqualone e per la Intersindacale sanitaria abruzzese, il coordinatore Walter Palumbo e Antonio Calabrese. Abbiamo affrontato e sviluppato le tematiche da noi sollevate e riportate anche sulla stampa regionale e precisamente sulle Liste di attesa e sui Pronto soccorso”. Lo scrive in una nota la Fials.

“Sulle Liste di attesa abbiamo illustrato le nostre proposte ovvero, come prima fase per ridurre le Liste, il recupero in servizio dei medici in pensione con un migliore sviluppo delle tempistiche e soprattutto il rafforzare il personale nei reparti di radiologia. Per i Pronto soccorso il mettere a disposizione più strumenti negli ospedali periferici e aumentare i posti letti nei periodi più critici. Dobbiamo dire che l'Assessore concorda pienamente sulle nostre proposte e ci ha comunicato che ha costituito una “cabina di regia” per l’osservazione di queste due criticità”, aggiunge il sindacato.

“Sulla nostra richiesta di costituire un “un tavolo tecnico” per il coinvolgimento delle altre organizzazioni sindacali ci ha comunicato di aver istituito, presieduto dal dottor Marco Scorrano, un organismo che ha già pronta una convocazione rivolta a tutte le organizzazioni sindacali. Al termine dell’incontro possiamo esprimere grande soddisfazione perché l'Assessore ha concordato pienamente su quanto da noi illustrato tanto è vero che ha già convocate tutte le organizzazioni sindacali per il 26 di questo mese alle ore 12 presso la Regione Abruzzo, assessorato alla Salute. Questo è un grande risultato delle nostre lotte che, come organizzazione sindacale, conduciamo da tempo sui territori sia per i lavoratori del settore sanità ma anche per i cittadini che sempre più richiedono assistenza”, conclude la Fials.