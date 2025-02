“Decolliamo Insieme”, Saga incontra gli addetti ai lavori per un aeroporto più vicino agli abruzzesi

Ascoltare il territorio, le sue proposte, le sue esigenze per avvicinare sempre di più l’Aeroporto d’Abruzzo agli abruzzesi. Con questo spirito la Società di Gestione Aeroportuale ha convocato un tavolo tecnico attorno al quale si siederanno la Regione e i rappresentanti del turismo e dell’economia regionale.

La prima riunione, dal titolo “Decolliamo Insieme”, è stata fissata per mercoledì 26 marzo alle ore 10,30 all’Aurum a Pescara. L’invito, partito ufficialmente nella giornata di oggi, è stato rivolto a rappresentanti delle associazioni di categoria e delle principali organizzazioni attive nel settore turistico, dell’accoglienza ed esperienziale, nonché a Regione e Province.

“Su impulso della Regione e del presidente Marco Marsilio”, ricorda il presidente Saga Giorgio Fraccastoro, “abbiamo pensato all’istituzione di una consulta, un tavolo tecnico aperto a tutti gli addetti ai lavori, per ascoltare, raccogliere le istanze, elaborarle. Saga intende farsi portatrice di quanto emergerà nel corso dell’incontro direttamente alle compagnie, pur consapevoli che l’ultima parola in tema di destinazioni e collegamenti da attivare spetta sempre ai vettori. Siamo convinti che per valorizzare l’infrastruttura aeroportuale sia necessaria la sinergia di tutti gli stakeholder, sia perché le associazioni di categoria e i rappresentati del settore economico e turistico sono i primi raccoglitori delle istanze del territorio, ma anche perché un aeroporto che funziona deve essere connesso attraverso le destinazioni e con una mobilità territoriale agevole e fluida. La riunione del prossimo 26 marzo non sarà un incontro spot”, chiarisce Fraccastoro, “ma sarà la prima di una serie di tavoli che verranno convocati con una certa periodicità”.