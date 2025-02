De Angelis (Tua): “Equilibri di bilancio ed elevati standard di servizio alla base di ogni trattativa”

“La sinergica collaborazione con le organizzazioni sindacali in un’azienda di trasporti come la Tua Spa rappresenta un requisito fondamentale per la corretta gestione di un servizio vitale per la collettività qual è quello della mobilità. Siamo stati, da sempre, pronti in qualsiasi circostanza ad ascoltare, valutare ed intervenire su tutte le istanze sindacali; la conferma del funzionamento armonico dei rapporti tra l’azienda e le organizzazioni sindacali sono i tanti accordi conclusi bilateralmente ed in modo favorevole, una realtà organizzativa che si è dimensionata sempre in modo più strutturato, i tanti investimenti messi in campo per la collettività regionale”. Così Gabriele De Angelis, presidente di Tua Spa.

“Ma passiamo alla sostanza. Quella che, veramente, serve per far funzionare un’organizzazione così complessa come la società regionale di trasporti. Partendo da questo presupposto, allora è possibile ragionare su ogni aspetto, pur critico che sia. La Tua Spa ha bisogno, per sua natura, di un equilibrio costante che non deve lasciare spazio a rischi. Basti pensare al rischio di un sovraordinamento delle attività che, alla lunga, potrebbe comprometterne l’equilibrio stesso. L’equilibrio in questione ha un nome ben preciso: conto economico. Per noi è fondamentale preservare, senza soluzione di continuità, proprio il conto economico. Il che significa, nella pratica, che tutte le richieste devono trovare una fattibile concretizzazione nella realtà economica ed operativa, con un approccio fattivo ma concreto e, dunque, realizzabile”.

I bilanci chiusi in attivo degli ultimi anni “sono la rappresentazione plastica e immediata di come un’azienda così complessa come la Tua Spa approcci la gestione con un piglio attento, oculato, in linea con i principi contabili, senza sbavature, ma concretamente. In altri termini, questa azienda si muove sempre nel perimetro economico consentito, senza salti acrobatici che, alla lunga, non porterebbero lontano. Dunque, non sempre, però, tutte le richieste possono essere accolte, per il semplice ma essenziale motivo dell’equilibrio. Con questa premessa, assolutamente necessaria, la nostra azienda ha analizzato i punti evidenziati dalle organizzazioni sindacali, molti dei quali già affrontati, molti altri ancora in una fase di risoluzione piuttosto avanzata; citiamo, ad esempio, la questione della sicurezza per la quale sono stati messi in campo diverse azioni a tutela del nostro personale ed investimenti significativi sui nostri mezzi”.

Ancora: il personale. “Adeguato alla crescita dell’azienda”, per De Angelis, “con l’introduzione di nuove figure, un corretto riequilibrio delle risorse nei vari settori strategici aziendali e con la previsione di completare il quadro. I numeri, in questo contesto, siamo sicuri che aiutino a comprendere meglio. Per assicurare il 60 per cento del servizio di trasporto pubblico locale sia su gomma che su ferro nella nostra regione, la Tua percorre, mediamente, ogni anno circa 30 milioni di chilometri in servizi, grazie anche alle competenze estremamente eterogenee del suo personale, distribuite tra quasi 1400 dipendenti di cui quasi 900 operatori di esercizio e una cinquantina di addetti con mansioni di sicurezza in ferrovia”.

C’è tanto altro in cantiere: "Citiamo, solo a mero titolo di esempio, le iniziative puntuali messe in campo per contrastare l’evasione tariffaria, ma anche gli innumerevoli investimenti sul materiale rotabile gomma e ferro che hanno permesso di abbassare sotto la media nazionale la vetustà media dei veicoli. Tua Spa, in definitiva, sta gestendo in modo strategico il proprio futuro che equivale a dire anche il futuro dei propri lavoratori. E lo sta facendo pianificando, in modo puntuale, quelle che saranno le principali tre sfide da affrontare e raggiungere: la transizione digitale, la transizione ecologica e l’intermodalità. Con un occhio sempre vigile ed attento al famoso “conto economico”. Che è sempre la stella polare di ogni attività. Senza di esso, si rischierebbe di accogliere richieste che, per loro natura, troverebbero una forzatura nel concretizzarsi".

In ultima battuta, conclude il presidente di Tua, “vale la pena ribadire la massima apertura di quest’azienda che è sempre disponibile ad affrontare qualsiasi richiesta di natura sindacale, purché realizzabile, salvaguardando i principi economici di buona gestione”.