Ci siamo: comincia la fase 2 per il rilancio de Le Naiadi

“Oggi inizia la fase 2 per il rilancio de Le Naiadi che porterà alla consegna dell’impianto alla società pubblica in house Pescara Energia che con un investimento di 4 milioni di euro ci garantirà il massimo efficientamento energetico dell’intero complesso. Una volta che la struttura sarà completamente sostenibile e funzionale apriremo la strada alla sua gestione affidata a un’altra società in house, Abruzzo Sport e Salute, che significherà la rinascita completa dell’impianto”. Lo ha detto il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, nel corso della conferenza stampa convocata dal governatore Marsilio con annesso sopralluogo a Le Naiadi.

“Le Naiadi sono il più grande impianto natatorio d’Italia con il Foro Italico, ma più costoso del Foro stesso – ha detto Sospiri – Questo significa che dopo la prima fase emergenziale che abbiamo affrontato e che ci ha permesso di riportare le nostre squadre a poter giocare dentro le piscine, ora ci proiettiamo nella Fase 2 che è già in corso. Consegneremo Le Naiadi alla società in house Pescara Energia che eseguirà le opere per l’efficientamento energetico con una spesa di 4 milioni di euro, dagli impianti di calore ai pannelli fotovoltaici. Quando la struttura sarà sostenibile e funzionale, Le Naiadi passeranno in gestione a un’altra società in house, Abruzzo Sport e Salute che ci permetterà di tenere aperte le piscine sempre e consentirà a tutti di frequentare le varie fasi dell’impianto senza la necessità di associarsi a questa o a quell’altra società. Credo che Le Naiadi nel prossimo triennio torneranno a essere uno degli impianti sportivi più importanti d’Europa”.