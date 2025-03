Marco Patricelli presenta "L'Ombra del Duce" sabato 8 marzo a Manoppello

Era più piccola di Benito ma si comportava come una sorella maggiore, non si interessava di politica ma cercava di influenzare il potente fratello e pagò un prezzo altissimo per il cognome che portava: Mussolini.

Una storia dimenticata quella di Edvige, sorella di Benito Mussolini, raccontata nel libro di Marco Patricelli, "L'Ombra del Duce". Il volume verrà presentato, per iniziativa dell'Associazione Culturale Futile Utile, sabato 8 marzo giorno della festa della donna, a partire dalle ore 17, a Manoppello, nell'ex Chiesa di San Lorenzo, posta nella centralissima piazza San Francesco. Appuntamento in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Manoppello.

Marco Patricelli, affermato storico, giornalista, autore di numerosi saggi pubblicati da case editrici italiane ed europee. Da suoi lavori sono stati tratti docufilm e docufiction prodotti da Rai, Mediaset e ZDF. A dialogare con l' autore sarà il giornalista Ennio Bellucci. L'incontro sarà arricchito dalla presenza del musicista-autore Beppe Frattaroli, che con i suoi mirati interventi musicali contribuirà a rendere ancora più coinvolgente la storia di Edvige, una donna quasi dimenticata e riscoperta da Marco Patricelli.

Edvige attraversa la parabola del fascismo come una comprimaria nell'ombra, eppure c'è sempre ed è a lei che il Duce affida nel 1930 i suoi preziosi diari. Esercita un forte ascendente sul dittatore, lo sa e se ne avvale, non per indirizzarne le mosse, ma per perorare le cause di quanti si rivolgono a lei non potendo arrivare a Benito.

Insomma una storia intrigante. Una ricostruzione approfondita e affascinante, con significativi risvolti personali e politici della famiglia Mussolini, dal socialismo di fine ottocento alla dittatura fascista, ed al crollo del regime.