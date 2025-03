In corso di ripristino la funzionalità delle campane per il vetro e delle isole informatizzate di Ambiente

"Nella giornata di mercoledì 5 marzo i contenitori ad accesso controllato (campane per la raccolta del vetro ed ecoisole informatizzate) sono risultati inutilizzabili a causa di un bug in un aggiornamento del portale del fornitore che ha causato un errore nel riconoscimento delle Ecocard (il cittadino riceveva infatti il messaggio "Lettura fallita"). Il problema è stato completamente risolto per quanto concerne le isole informatizzate a servizio dell'area di Pescara Vecchia; con riferimento alle campane per la raccolta del vetro, il 70% di queste è tornato funzionante, mentre per il restante 30% si stanno completando gli interventi necessari per ripristinarne la funzionalità. Le operazioni dovrebbero concludersi nella giornata di domani. Chiediamo scusa ai cittadini per il momentaneo disagio creato”.

Così in una nota la società Ambiente spa, presieduta da Riccardo Chiavaroli (foto).