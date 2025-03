Bambina ferita in un parco pubblico, informazione di garanzia a Masci

Un'informazione di garanzia è stata notificata oggi al sindaco di Pescara Carlo Masci, insieme ad altre 12 persone, in relazione all'incidente di una bambina avvenuto mentre stava utilizzando un gioco all'interno di un parco pubblico della città, a maggio del 2024.

Il primo cittadino ha seguito la vicenda sin dal primo momento e l'amministrazione, dice Masci, "ha prestato la massima attenzione per l'accertamento dei fatti avvenuti nell'area verde, la cui gestione e manutenzione ordinaria non sono in capo al Comune ma sono affidate alla società Pescara Multiservice che cura tutti i parchi della città", ricorda il sindaco.

Il primo cittadino esprime "totale fiducia nella magistratura" e ribadisce ancora una volta "vicinanza alla bambina e alla sua famiglia, che ho contattato sin dopo l'incidente per informarmi sulle condizioni della piccola e per esprimere la mia solidarietà. Anche noi", aggiunge Masci, "vogliamo che si faccia chiarezza su quanto accaduto e garantiamo massima collaborazione affinché ciò avvenga".

Di fronte a questa nuova vicenda giudiziaria, che segue quella dell'incendio in pineta (1º agosto 2021), per la quale la posizione del sindaco è stata archiviata, Masci dice di sentirsi "assolutamente sereno, seppur fortemente dispiaciuto per la bambina".