M5s, proposta di delibera sull'inserimento del divieto di utilizzo dei fuochi d'artificio sul territorio comunale

Ha preso il via nei giorni scorsi l’esame nelle Commissioni competenti della proposta di delibera a firma di Paolo Sola, capogruppo del Movimento 5 Stelle Pescara, che mira a introdurre un regolamento per vietare definitivamente, a livello comunale, l’utilizzo di fuochi d’artificio e articoli pirotecnici superiori alla categoria F1.

Oggi, nel corso della seduta congiunta della Commissione Ambiente e della Commissione Statuto e Regolamenti, è stata audita Rita Capranica, rappresentante della LAV Pescara, che ha illustrato le ragioni alla base dell’iniziativa che prende spunto, infatti, dalla campagna nazionale della LAV che punta a ottenere dal governo un divieto definitivo di commercializzazione di questi articoli attraverso una legge nazionale. In attesa di tale misura, nei mesi scorsi la LAV aveva sottoposto alle amministrazioni locali la possibilità di intervenire almeno a livello territoriale con divieti di utilizzo permanenti, proposta che il Movimento 5 Stelle ha deciso di raccogliere e portare avanti per la città di Pescara.

“Abbiamo chiesto – commenta Paolo Sola (M5S) - che nei prossimi giorni l’esame in Commissione prosegua anche con l’audizione dei rappresentanti dell’ARTA (Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente), perché possa essere chiaro a tutti anche quale sia l’impatto ambientale devastante dei fuochi d’artificio. È questo, infatti, uno degli aspetti alla base della proposta, insieme alla tutela dell’incolumità pubblica e del benessere di animali selvatici e d’affezione, che vivono il rumore forte e improvviso come un evento traumatico, così come molti anziani e persone fragili”.

Prevista prossimamente anche l’audizione dei comitati organizzatori delle principali feste patronali cittadine, ovvero la festa di Sant’Andrea e quella della Madonna dei Sette Dolori, richiesta da alcuni rappresentanti del centrodestra preoccupati dal fatto che il divieto possa incidere negativamente sulle tradizioni locali. Ma su questo punto sia la LAV che il proponente della delibera, Paolo Sola, sin dalla presentazione della proposta hanno sempre tranquillizzato: “In molte città italiane il problema è già stato superato con l’adozione di soluzioni alternative, sicure e sostenibili, capaci non solo di rispettare l’ambiente e la salute pubblica, ma addirittura di valorizzare le celebrazioni. Tra queste, l’uso di fuochi d’artificio silenziosi, sistemi di illuminazione led, droni luminosi, videomapping e altre tecnologie innovative che garantiscono spettacoli suggestivi senza impatti negativi”.

Una volta concluse le audizioni, la proposta di delibera approderà in Consiglio Comunale per la discussione e il voto definitivo, previsto entro la fine di marzo. Il Movimento 5 Stelle Pescara ribadisce il proprio impegno per la tutela dell’ambiente, degli animali e della salute pubblica, e invita cittadini e associazioni a sostenere questa iniziativa per una città più sicura, vivibile e rispettosa della natura.