Vela, consegna di premi e riconoscimenti per gli atleti della FIV IX Zona Abruzzo e Molise

Sabato 8 marzo alle ore 17 nella sala consiliare del Comune, alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, ci sarà la consegna di premi e riconoscimenti per gli atleti della FIV IX Zona Abruzzo e Molise che si sono distinti nel 2024 conquistando i primi posti nelle classifiche delle regate zonali, nazionali ed internazionali. Un appuntamento ormai storico per la FIV che, con il patrocinio del Comune, anche quest’anno desidera valorizzare la passione e la dedizione in questo tipo di sport che coinvolge sempre più i giovani.

Ricevono premi circa 50 atleti abruzzesi e molisani che si sono classificati sul primo gradino o nelle prime tre posizioni nelle classi Optimist, Ilca, Hobie Cat, Dragoon, Nacra 15, Snipe, Windsurfer, Minialtura e Altura. Diplomi per i ragazzi della Next Generation. Riconoscimenti anche per i Circoli e le Società veliche di Abruzzo e Molise che si sono evidenziate per numero di tesserati nel 2024.

A fare gli onori di casa il presidente della IX Zona FIV Abruzzo e Molise Domenico Guidotti, il presidente del Coni Enzo Imbastaro e la vice presidente Coni Alessandra Berghella, l’assessore allo Sport Alessandra Martelli, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e i rappresentanti della Capitaneria di Porto e del Marina di Pescara.