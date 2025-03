Carcere di San Donato, il 18 un consiglio comunale straordinario

Si terrà il 18 marzo prossimo, alle ore 15.30, la seduta straordinaria del Consiglio comunale di Pescara sulle condizioni della casa circondariale di San Donato, seduta chiesta dai consiglieri comunali del centrosinistra.

"Una seduta necessaria - sottolinea il primo firmatario della richiesta, Francesco Pagnanelli del Pd - perché occorre capire davvero le condizioni dei detenuti e le condizioni di lavoro della Polizia penitenziaria sempre più allo stremo. Abbiamo chiesto che vengano convocate le principali associazioni che si occupano di tutela dei diritti dei detenuti, l'Ordine degli avvocati, la Camera penale, i sindacati degli agenti di polizia penitenziaria. Occorre fare luce sulle condizioni attuali e sugli interventi che occorre mettere in campo al più presto perché non si ripetano episodi, purtroppo sempre più frequenti, come quelli avvenuti nei giorni scorsi".