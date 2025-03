Progetto di raddoppio della ferrovia, audizione in Commissione Vigilanza del Comune di Manoppello

Rispondendo all’invito di Sandro Mariani, presidente della Commissione regionale Vigilanza, il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca è stato audito ieri, a Palazzo dell’Emiciclo, sul tema del raddoppio ferroviario e in particolare sul progetto della Variante Plus, così come chiesto dal relatore, il consigliere regionale Pd Antonio Di Marco. Alla riunione ha preso parte per il Comune, anche il vicesindaco Giulia De Lellis.

“Dopo aver ripercorso cronologicamente ciò che è accaduto in questo ultimi 4 anni e aver ricordato le battaglie dell’amministrazione al fianco dei cittadini e per il territorio, ripetendo che i lavori del raddoppio sono già iniziati e che l’opera è ritenuta strategica dallo Stato, ho chiesto alla Commissione Vigilanza – ha riferito il sindaco Giorgio De Luca – di lasciare da parte la strada intrapresa, quella di “indagini” che non portano a nulla di concreto, e di compiere una vera azione di controllo e vigilanza su quelli che sono gli impegni presi dalla Regione Abruzzo sulla realizzazione delle opere di mitigazione richieste ad RFI in modo da garantire la realizzazione di importanti opere infrastrutturali sul territorio di Manoppello e non solo. A cosa serve oggi continuare a parlare di un progetto alternativo, con i cantieri avviati e alla luce delle sentenze del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato che hanno rigettato i ricorsi e che di fatto hanno determinato il progetto in affiancamento così come lo conosciamo? Tutti ci siamo battuti fino all’ultimo, ora bisogna andare avanti. La Variante Plus è un argomento chiuso – ha sottolineato il primo cittadino di Manoppello – è un tema superato ed è chiaro a tutti, in particolare ai consiglieri regionali: lo ha spiegato Rfi, è stato ripetuto continuamente in numerose sedi e lo ha detto il ministro delle Infrastrutture. Il Comune di Manoppello - ha aggiunto il sindaco De Luca - si è sempre reso disponibile al dialogo fra istituzioni e con i cittadini e ha messo in campo tutte le azioni possibili a tutela del territorio, percorrendo una strada scandita spesso da asprezze e da polemiche poco utili al raggiungimento di un risultato. La cantierizzazione e i lavori preliminari al progetto di raddoppio a Manoppello sono iniziati a settembre 2024, il nostro compito ora è perseguire azioni di verifica, di controllo e di impulso anche in fase esecutiva”.