‘Empowher – la Forza Generatrice’ all’Aurum per celebrare la Festa delle Donne

“Sono le donne del nuovo millennio, mamme, mogli, imprenditrici, artiste, professioniste, donne impegnate nel volontariato che oggi hanno messo in mostra il proprio know how nell’evento ‘Empowher – la Forza Generatrice’ promosso negli spazi dell’Aurum per celebrare la Festa delle Donne. Trenta le rappresentanti del gentil sesso che abbiamo premiato per il loro impegno, la loro tenacia, la loro determinazione e per la loro costante presenza anche nella formazione della nuova generazione di ragazzi e ragazze che dovranno costruire il nostro futuro”. Lo ha detto l’assessore alle pari opportunità Valeria Toppetti, madrina oggi dell’evento Empowher 2025 organizzato dall’Associazione Italo-Venezuelana. Presente anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

“Pescara ha vissuto una giornata di festa, ma anche di riflessione e confronto su tutte le tematiche del nostro vivere – ha detto l’assessore Toppetti – Il premio Forza Generatrice è stato rivolto a tante donne del territorio che rappresentano un modello positivo per tante altre e danno ogni giorno un contributo professionale, umano e di vita alla nostra società, un contributo che si traduce in un esempio concreto per i più giovani. E tra le premiate c’è stata anche Alessandra D’Annunzio, mamma di 10 figli, che è il simbolo della maternità”.

“Io sono legato ai significati della giornata dell’8 marzo – ha aggiunto Sospiri – Oggi abbiamo l’occasione di sottolineare i passi in avanti fatti nella nostra regione e nel nostro Paese, tanti obiettivi sono stati raggiunti dalle donne con la loro capacità e forza: il 34 per cento dei nostri parlamentari è composto da donne, abbiamo una stragrande maggioranza di insegnanti e dirigenti donne, abbiamo più donne medici che uomini, e anche la legislazione italiana si sta conformando a essere sempre più efficiente nei casi in cui crimini e violenze sono denunciati”.

Le donne premiate oggi sono Rosanna Pallotta, co-fondatrice del Museo dell’800; Gisella Bianco; Susanna Di Valerio; Monica Galasso; Giovanna Brandelli, Presidente dell’Aca; Irini Pervolaraki; l’imprenditrice Luciana Ferrone; Catia Tosto; Simona Andreoli; Suor Maria Chiara Chiavaroli; Maria Claudia Lopez; Cinzia Di Zio; Ilaria Mambella; Clementina Iannacone; l’artista Cinzia Napoleone; la professoressa Anna Verna, ideatrice del Reparto ‘Risvegli’ dell’ospedale di Popoli, dedicato a Manuela Verna; Thaereh Pisciotta e Noemi Sciarretta; Antonella Chiaversoli; la giornalista Mila Cantagallo; Pina Pasetti; la docente e regista Franca Berardi; Annamaria Di Rita, Presidente dell’Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica; Alessandra Melideo; Gina Fratalocchi e Patrizia Ciaburro, fondatrici del Movimento per la Vita; Maria Pia Di Sabatino, Presidente dell’Anfass; Claudia Di Pasquale, Presidente Nazionale dell’Associazione Genitori; Demetra Emanuele; Alessandra D’Annunzio.