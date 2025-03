Pallanuoto, la rimonta del Pescara accende Le Naiadi: Delta battuta 13-9 e allungo in vetta

Riparte il Pescara Nuoto & Pallanuoto che a Le Naiadi batte 13-9 la Pol. Delta nello scontro al vertice del girone 3 del campionato di Serie B e consolida la vetta della classifica. Non poteva esserci modo migliore per accogliere mister Franco Di Fulvio, al ritorno sulla panchina dei biancazzurri. Una partita giocata sul fino dell’equilibrio per i primi tre tempi, con gli ospiti capaci di portarsi fino al +2. Poi però, con un quarto tempo da incorniciare, chiuso con il parziale di 6-0, il Delfino ha completamente capovolto la gara, conquistando una vittoria di platino.

Adesso il Pescara guida la classifica con 7 punti di vantaggio sulla Roma 2020, salita al secondo posto, quando mancano 8 giornate al termine della regular season. E sabato prossimo trasferta nella vasca della CC Lazio Wp. Tra i biancazzurri le marcature portano le firme di Foglio (5), il migliore dei suoi, Calcaterra (3), De Ioris, Giordano, Micheletti, Cunko e De Santis. Per la Pol. Delta gol di Silipo (3), Mazzi, Ruffo, Tempesta, Di Bella, Salvatori e Pico.

PARZIALI: 3-3, 2-2, 2-4, 6-0