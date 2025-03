Andrea Pimpini racconta perché da Pescara si è trasferito a Macao

Un video interessante, uscito oggi su YouTube, quello di Andrea Pimpini, cantautore originario di Pescara che spiega perché nel 2024 si è trasferito a Macao.

Questione d'amore, d'amicizie, della sicurezza e dall'assenza di micro-criminalità ma anche motivi di salario. Andrea infatti rivela come in Italia tutte le imprese, con la scusa che Pimpini non avesse esperienze di lavoro, gli offrivano stage, tirocini non pagati o tirocini con rimborso spese (600 euro al mese). A Macao, in soli tre mesi, già un lavoro full time, pagato più del doppio di un tirocinio di 600 euro al mese e niente tasse.

Andrea senza mezzi termini ha detto: “C'è rispetto per il lavoro”, “Se tu lavori, io ti pago”. Nel video comunque Andrea ammette che certamente non tutto è rose e fiori: i diritti del lavoratore sono di meno ma almeno si puo' vivere con serenità.

Un video non polemico. La clip dove Andrea lascia queste dichiarazioni dura pochi minuti, dopodiché l'artista ci porta in giro per un posto che, come lui stesso ammette, ama tanto.