Finanziamenti associazioni culturali, Sinistra Italiana: “Farsa della gestione Marsilio”

Dal brivido della roulette russa al dietrofront annunciato di restituire il maltolto, chissà come chissà quando: la toppa è peggio del buco, nella vicenda targata giunta Marsilio del sorteggio dei finanziamenti a dieci associazioni culturali vincitrici di un bando pubblico. “L’ennesima dimostrazione di una completa incapacità di progettazione e gestione delle risorse e delle procedure – dice Daniele Licheri, segretario regionale Sinistra Italiana – Una farsa, se non fosse che in ballo c’è il destino e la sopravvivenza di associazioni culturali che realizzano eventi di grande rilevanza e storicità, che fanno conto sui finanziamenti regionali, di cui risultano aggiudicatari per attività che sono state già svolte nel 2024 e rendicontate a febbraio 2025. L’idea di ricorrere a un sorteggio per decidere il destino di eventi culturali storici è assurda e offensiva, oltre che inaccettabile”.

Prima l’allarmismo recapitato via pec nel fine settimana, in cui a causa del taglio alle risorse veniva annunciato a 10 associazioni il sorteggio dei finanziamenti di cui sarebbero legittimamente destinatarie. Tutto affidato, insomma, alla dea bendata. Poi sono arrivate le presunte rassicurazioni a mezzo stampa del presidente Marsilio che, parlando di allarmismi ingiustificati, avrebbe derubricato il danno a questione tecnica e temporanea. Di tecnico c’è che, per mettere la pezza, si userà un emendamento per risarcire le associazioni escluse dal sorteggio. Sorteggio comunque convocato per domani alle ore 11 ad Avezzano. Emendamento comunque annunciato per domani in consiglio regionale.

Molto rumore per nulla? “Staremo a vedere, certa è la convocazione del sorteggio farsa per domani. Attendiamo arrivi presto anche il reintegro dei fondi, una vicenda che comunque arrecherà un danno ai meno fortunati di domani, essendo nella migliore delle ipotesi costretti ad attendere ancora molti mesi per il saldo di spese già affrontate, mettendo a rischio le prossime edizioni. Tra le associazioni chiamate a sorteggio ci sono due manifestazioni di rilevanza storica e culturale per Pescara e l'Abruzzo, l'Indierocket Festival, con vent'anni di storia, che rappresenta un appuntamento fondamentale nel panorama musicale regionale e i Premi Flaiano, su cui già c’era stata la minaccia dei tagli dei finanziamenti comunali”, avverte Licheri.