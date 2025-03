Irregolarità nella sicurezza sul lavoro, sospesa un'attività imprenditoriale

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro unitamente a personale dell’Ispettorato del Lavoro di Pescara hanno controllato vari esercizi commerciali e denunciato in stato di libertà, sanzionati all’Autorità Amministrativa, il titolare di un esercizio commerciale per omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, non aver assicurato adeguata e sufficiente formazione in materia di sicurezza sul lavoro di quattro lavoratori e sanzionato all’Autorità amministrativa per aver impiegato cinque lavoratori in nero di cui due extracomunitari muniti di permesso di soggiorno sanzioni amministrative per euro 30.000 e ammende per circa 4.000. Contestualmente è stata sospesa l’attività imprenditoriale.

Inoltre i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno sanzionato e denunciato in stato di libertà i gestori di un laboratorio analisi per esercizio abusivo di una professione e frode in pubbliche forniture. Infine, sanzionato il titolare di un bar poiché non rispettava i requisiti generali in materia di igiene e aveva omesso di predisporre le procedure di autocontrollo in materia di informazione sulla sicurezza della catena alimentare.