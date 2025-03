Maltempo a Pescara giovedÃ¬ 27 marzo 2025: gli aggiornamenti

A causa della pioggia abbondante e del vento si stanno verificando disagi in due strade della città. Per consentire gli interventi necessari, le seguenti strade sono attualmente chiuse al traffico: Via Luisa D’Annunzio: c’è un albero pericolante; Via della Pineta: è caduto un albero, da rimuovere. Le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Si invita a prestare massima attenzione e a scegliere percorsi alternativi.

Seguiranno aggiornamenti. Via Spaventa intanto è stata riaperta: nel tratto da Via Chiarini a Via D’Avalos si era allagata e la Protezione civile era intervenuta con l’idrovora. A causa della pioggia abbondante e del vento, si stanno verificando alcuni disagi in diverse strade della città. Per quanto riguarda il rischio di crollo di alberi è stato istituito il divieto di transito carrabile e pedonale, con divieto di sosta, su entrambi i lati della strada in viale della Pineta, nel tratto compreso tra la rotatoria dell’Aurum e via Pantini, essendosi verificato già stamani il crollo di un albero. Via della Pineta è chiusa al transito anche dalla rotatoria di via Marconi fino a via Pantini, solo in direzione mare.

Divieto di transito anche in via D’Avalos, nel tratto compreso tra via Barbella e la rotatoria all'altezza dell'Aurum, essendosi verificata pochi minuti fa la caduta di un albero. Sempre per il rischio caduta di alberi, chiusa anche via Elettra, nel tratto compreso tra il parcheggio antistadio e via D’Avalos (curva sud). Anche via Luisa D’Annunzio è stata chiusa al traffico sempre per la presenza di alberi pericolanti.

Per quanto riguarda, invece, i parchi della città, sono stati tutti chiusi preventivamente già dalle prime ore della mattina. In particolare sono stati interdetti i comparti 2-3-4 della Pineta Dannunziana. Chiuso anche il parco Santa Filomena.