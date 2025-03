Maltempo, attivato a Montesilvano il Centro Operativo Comunale

Attivato a Montesilvano il Centro Operativo Comunale. Per segnalare emergenze o situazioni di criticità è possibile contattare lo 085.4481900. Dalle prime ore del mattino gli operai del Comune, i volontari della Protezione Civile, gli agenti della Polizia Locale e il personale operativo, coadiuvati dall’Assessore alla Protezione Civile Francesco Di Pasquale, sono in strada per risolvere le situazioni critiche e monitorare da vicino la situazione.

In maniera preventiva, sono già state posizionate le pompe idrovore della Protezione Civile, in particolare nelle vie più soggette a rischio di accumulo acqua. Si raccomanda la massima prudenza e si consiglia di limitare gli spostamenti se non strettamente necessari; evitare sottopassi veicolari e pedonali; prestare attenzione in prossimità di alberi, pali e strutture provvisorie.

Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione. In via del tutto precauzionale, il sindaco De Martinis ha anche firmato l’ordinanza di divieto di accesso alla Riserva naturale “Santa Filomena-Vallelunga”. Il provvedimento impone anche il divieto di sosta di motoveicoli e autoveicoli sulle strade adiacenti la Riserva, ad esclusione della strada lungomare Via Aldo Moro. La chiusura potrà essere sospesa nel caso di eventuale comunicazione di cessazione anticipata delle condizioni meteorologiche avverse.