Maltempo, ripreso il monitoraggio del fiume Pescara [FOTO]

Su indicazione del Servizio di Protezione civile, il Gruppo comunale di Protezione civile ha attivato alle ore 3 il monitoraggio del fiume Pescara nel territorio del capoluogo adriatico, dalla zona della Fater alla foce. L'attività ha preso il via dopo la comunicazione del Centro Funzionale d'Abruzzo relativa alla lettura dei livelli idrometrici della rete in telemisura del fiume Pescara che ha segnalato il superamento della soglia di allarme.

Essendo in corso un avviso di condizioni meteorologiche avverse (del 28 marzo) e in considerazione delle persistenti condizioni di tempo instabile, il Centro Funzionale ha raccomandato di mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale di Emergenza, con l'attivazione dei servizi di monitoraggio. Questa attività proseguirà fino a quando i livelli idrometrici non rientreranno nella normalità. Non sono stati registrati problemi particolari ma si raccomanda la massima attenzione.