Presentato "Lo sport per tutti": i giovani delle famiglie in difficoltà possono allenarsi gratuitamente

Presentato, alla presenza dell’On. Guerino Testa, del presidente della commissione comunale Politiche per l’Istruzione, Loris Mazzioli e del personal trainer, Walter Marini, il progetto sociale "Lo sport per tutti", un’iniziativa pensata per sostenere i figli delle famiglie meno abbienti della città di Pescara, offrendo loro la possibilità di praticare attività fisica gratuita con il supporto di personal trainer qualificati della WM Personal Coach.

Il progetto si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di età compresa tra gli 11 e i 18 anni. Per accedere gratuitamente a queste attività, le famiglie dovranno presentare un ISEE compreso tra 0 e 6.000 euro. Saranno ammessi al massimo 30 ragazzi, che potranno allenarsi gratuitamente nella sede di WM Personal Coach in via Paolucci 3, a Pescara. Le sessioni di allenamento si svolgeranno il martedì e il giovedì, dalle ore 16 alle ore 17, nei mesi di maggio, giugno e luglio. L’attività riprenderà poi a settembre, in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico.

“La mia idea è nata insieme a Guerino Testa (il deputato di Fratelli d'Italia), mentre si stavamo allenando", dichiara il personal trainer Walter Marini, "per dare la possibilità ai ragazzi che non possono permetterselo di fare sport. Tra loro ci sono sicuramente dei talenti da scoprire. Poi mi fa piacere indirizzarli verso uno sport particolare. A 11, 12, 13 anni non si ha idea di quale sport praticare. Ma già a 14 anni, quando si ha un’idea più chiara, è importante intervenire con allenamenti specifici, per introdurre i giovani nelle varie attività nel migliore dei modi. Mi auguro che ci siano le richieste, da parte di chi non potrebbe permettersi di accedere in palestra, e aspetto i ragazzi. Un ringraziamento – conclude Walter Marini – al Sindaco di Pescara, Carlo Masci, al consigliere Loris Mazzioli che ha reso possibile questo e a Guerino Testa per avermi supportato in questo progetto”.

“Lo sport è un diritto di tutti e deve essere data la possibilità a chiunque di poterlo praticare", commenta il consigliere Loris Mazzioli. "Quando Walter Marini mi ha presentato questo progetto, mi sono mosso immediatamente per renderlo concreto. Daremo la possibilità a dei ragazzi minorenni, di frequentare lezioni completamente gratuite. Una nobile iniziativa, perché chi rientra nella fascia ISEE da 0 e 6.000 euro non potrebbe mai permettersi un personal trainer ed è, invece, giusto che possa allenarsi regolarmente e in maniera corretta. Siamo vicini alle famiglie in difficoltà – conclude Mazzioli – e noi non lasciamo indietro nessuno”, ha concluso usando uno slogan caro alla giunta Masci. Per tutte le informazioni sulle modalità di presentazione dell’ISEE e per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare il numero 393-0201000.