Commercio, Magnacca: riscontri positivi per il bando dedicato agli ambulanti

“Sta avendo un grande successo il bando che prevede contributi a fondo perduto per gli ambulanti per l’acquisto di beni funzionali all’attività di vendita su aree pubbliche. Evidentemente abbiamo centrato una esigenza che prima d’ora non era stata mai presa in considerazione. E’ il risultato dell’ascolto della categoria alla quale abbiamo dato risposte concrete. Un’attenzione verso questi commercianti che continuano ad animare le piazze delle nostre città offrendo un servizio per certi versi insostituibile”.

E’ il commento dell’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nell’analizzare i primi dati rilevati dalla piattaforma che accoglie le istanze dell’avviso riservato ai commercianti su aree pubbliche per sostenere progetti di riqualificazione per riammodernare la propria strumentazione funzionale all’attività di vendita.

“Pur avendo previsto nell’avviso pubblico una dotazione finanziaria di oltre 2 milioni e 800mila euro, nel solo primo giorno di apertura delle domande sono state presentate richieste di contributi per oltre 3,5 milioni di euro – aggiunge l’assessore – per l’acquisto di beni funzionali all’attività, come ombrelloni, tende, banchi di vendita, bilance e altri strumenti indispensabili all’attività di commercio oltre all’acquisto di mezzi mobili nuovi di fabbrica”.

Per presentare le domande utilizzare il sito sportello.regione.abruzzo.it che resterà aperto fino alle ore 12 del 24 aprile 2025.