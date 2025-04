Imago Musicae prosegue con il concerto di Francesco Maria Campanella e Domenico Samuele

Giovedì 3 aprile alle 11.30 il flautista Francesco Maria Campanella e il chitarrista Domenico Samuele (foto) saranno protagonisti del quarto appuntamento con Imago Musicae, rassegna dedicata ai giovani talenti della musica classica, organizzata dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con la Fondazione Pescarabruzzo e Imago Museum e sostenuta dal Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica. I due musicisti interpreteranno musiche di Jacques Ibert, Maurice Ravel, Isaac Albéniz e Astor Piazzolla.

Imago Musicae si sviluppa in sei concerti, sei matinée che uniscono musica e arte contemporanea: i concerti si svolgeranno infatti nella Sala al Piano C di Imago Museum all'interno della mostra permanente dedicata a Mario Schifano, uno dei più importanti artisti italiani e internazionali del Novecento. La rassegna è stata disegnata dal M° Massimo Magri con la preziosa collaborazione del M° Alessandro Paris come una vetrina importante per giovani musicisti provenienti da scuole prestigiose come l'Accademia Chigiana di Siena o la Fondazione Accademia "Incontri con il Maestro" di Imola, con cui il Cidim ha da tempo uno stretto rapporto di collaborazione.

Sei appuntamenti concepiti intorno alle sonorità della chitarra e ai possibili incontri timbrici ed espressivi della chitarra con la voce e con altri strumenti, come flauto e violino. In occasione dei sei appuntamenti di Imago Musicae, il biglietto di ingresso al concerto e a Imago Museum è di 10 €.