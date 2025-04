Mendelssohn, Saint-Saens, Musorgskij: Pasquale Veleno dirige una suggestiva avventura musicale

Venerdì 4 aprile la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" si completa con un concerto di straordinario impatto artistico, del tutto unico e affascinante, animato da misteri, riti magici e sortilegi evocati dalla musica composta da Felix Mendelssohn-Bartholdy, Camille Saint-Saens e Modest Musorgskij.

Sul palcoscenico del Teatro Massimo di Pescara alle ore 21, il Maestro Pasquale Veleno dirige il Coro dell’Accademia di Pescara, il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Coro e l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara e i solisti Annunziata Vestri, contralto, Riccardo Della Sciucca, tenore, Vittorio Vitelli, baritono, e Alessandro Abis, basso, in un programma che prevede un'opera di straordinaria ispirazione per soli, coro e orchestra, raramente eseguita, come "La prima notte di Valpurga" di Felix Mendelssohn-Bartholdy e prosegue poi con "Una notte sul Monte Calvo" di Modest Musorgskij e con la "Danza Macabra" di Camille Saint-Saens.

Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. Il concerto avrà inizio alle 21.