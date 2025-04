Natascia Innamorati segretaria generale della Fiom Abruzzo Molise

Con i suoi 39 anni e la sua esperienza come Segretaria Generale della Fiom di Teramo, Natascia Innamorati assume oggi anche il ruolo di fondamentale importanza per il futuro del della categoria delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici dell’Abruzzo e Molise.

Venerdì 4 aprile, presso la sede della Cgil di Pescara, alla presenza della FIOM Nazionale e della CGIL Abruzzo Molise, si è ufficializzata la sua elezione.

"Un segnale di continuità e di impegno! Tutto il gruppo dirigente della FIOM Abruzzo Molise esprime grande soddisfazione per questa nomina, che rappresenta un passo importante nel rafforzare il sindacato nel territorio", si legge in una nota.

“La nuova Segretaria Generale non solo guiderà l’organizzazione nelle complesse realtà di Abruzzo e Molise, ma avvierà anche un percorso di coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso il dialogo con gli studenti, con l’obiettivo di creare lavoratrici e lavoratori consapevoli, e un impegno costante per affrontare le sfide del nostro tempo, senza mai rinunciare alla difesa e alla conquista di nuovi diritti. Buon lavoro, Natascia Innamorati! Che sia un percorso di crescita, diritti e inclusione per tutte e tutti!”, conclude la nota della Fiom.